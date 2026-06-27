Poznań Polewaczki, mgiełki, poidełka. Tak miasta radzą sobie z upałami

Na ulice Poznania wyjechały polewaczki Źródło zdj. gł.: TVN24

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W weekend w stolicy Wielkopolski temperatura może sięgnąć nawet 39 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura może być jeszcze wyższa.

W Poznaniu polewaczki wyjechały na ulice miasta tuż po godzinie 6. Będzie można je zobaczyć w sobotę i w niedzielę. Reporterka TVN24 towarzyszyła dziś jednemu z kierowców tych specjalistycznych wozów. - Najpierw trzeba było sprawdzić, czy sprzęt jest odpowiednio przygotowany, a potem zapoznać się z planem - mówił reporterce TVN24 kierowca polewaczki Szymon Misiek, który dziś miał w planie przejechać 20 kilometrów, czyli 23 ulice. Tylko na ten odcinek potrzeba 40 metrów sześciennych wody.

W weekend na ulicach Poznania pojawiły się polewaczki Źródło zdjęcia: TVN24

Polewaczki będą zraszać około 160 ulic na Starym Mieście, Jeżycach, Łazarzu, Wildzie i Śródce. Poleją blisko 90 km jezdni w centrum miasta, gdzie występuje zwarta zabudowa.

Po co to schładzanie? - Infrastruktura tego wymaga. Dzięki zraszaniu ciężkie pojazdy nie będą niszczyły nawierzchni. Przy wysokich temperaturach asfalt potrafi się robić plastyczny - opowiada pan Szymon i dodaje: - Nie będzie się też kurzyć i rośliny trochę odżyją.

Jak opowiada pan Szymon, polewaczki mają swoich wiernych fanów - to dzieci, które widok tych nietypowych pojazdów wręcz zachwyca.

Nalewaki, beczkowozy i transport z klimatyzacją

W związku z upałami miejska spółka wodociągowa Aquanet zainstalowała szereg urządzeń, z których można czerpać wodę pitną. Beczkowozy stanęły na placu Kolegiackim oraz przy ul. Półwiejskiej. Na dworcach i pętlach autobusowych Garbary PKM, Rondo Śródka, Rondo Rataje i Osiedle Sobieskiego ustawiono 1000-litrowe pojemniki z wodą. Woda w beczkowozach i pojemnikach jest dostępna w godz. 10.00–20.00. Do hydrantów na Rynku Wildeckim, przy ul. Kościelnej/Barańczaka, przy ul. św. Wawrzyńca, obok przystanku Niestachowska, przy ul. Głogowskiej, w pobliżu Rynku Łazarskiego, oraz przy ul. Długiej, obok Pl. Bernardyńskiego, podłączono nalewaki.

W stolicy Wielkopolski rozstawiono beczkowozy Źródło zdjęcia: Aquanet SA

W okolicy przystanków Most Teatralny, Rynek Jeżycki oraz al. Solidarności Aquanet zamontował dodatkowe mgławice. Kolejne, od soboty, mają działać na pętli Górczyn, Rondzie Jana Nowaka-Jeziorańskiego, przy ul. 27 Grudnia oraz na przystankach Kórnicka i Głogowska/Hetmańska. Montowane są również kurtyny wodne - przy Bramie Poznania, przy ul. Wrocławskiej oraz przy Centrum Kultury Zamek. Spółka MPK Poznań poinformowała, że na trasy autobusowe i tramwajowe w pierwszej kolejności kierowane będą pojazdy wyposażone w klimatyzację. Ma ją 100 proc. autobusów miejskich MPK Poznań oraz niemal 70 proc. tramwajów. W przypadku konieczności skierowania do ruchu pojazdu bez klimatyzacji kierowcy i motorniczowie dopilnują, aby okna były otwarte, a na każdym przystanku otwierane były również wszystkie drzwi.

Tutaj można się schłodzić w Poznaniu Źródło zdjęcia: Aquanet SA

Kurtyny i zraszacze

Na żar lejący się z nieba szykował się też Szczecin. Już kilka dni temu Zakład Wodociągów i Kanalizacji rozstawił na terenie miasta słupki zraszające i kurtyny, które włączane są za każdym razem, gdy słupki na termometrach wskazują więcej niż 27 stopni Celsjusza.

Mieszkańcy mogą skorzystać mgiełki Źródło zdjęcia: ZWIK Szczecin

Przechodnie mogą się też schłodzić korzystając z kurtyn wodnych, które ustawiono w pięciu miejscach (na Deptaku Bogusława, Alei Jana Pawła II, Placu Adamowicza, obok Oxygena oraz na Placu Zwycięstwa).

"Przypominamy jednocześnie o odpowiednim nawodnieniu! Spacerując po wielu miejscach w naszym mieście nie musimy się obawiać, że wody nam zabraknie. Nasze poidełka można znaleźć przy alejce spacerowej obok Arkonki, na Różance oraz Bulwarach i wielu innych miejscach w mieście. Swój bidon napełnić można także w innych miejscach" - poinformował Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

Przygotowali "miejsca chłodu"

Nie inaczej jest w stolicy. Na terenie Warszawy ustawiono też 19 zraszaczy wodnych. Pojawiły się w popularnych lokalizacjach, takich jak okolice palmy na Nowym Świecie, Plac Trzech Krzyży, Plac Zamkowy czy Plac Konstytucji, zamontowano zraszacze emitujące orzeźwiającą mgiełkę wodną, ich liczba będzie stopniowo zwiększana.

Warszawa gotowa na upały Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Ratusz poinformował również, że przygotowano tzw. miejsca chłodu. Będą funkcjonować w weekend w 17 dzielnicach. klimatyzowane, ogólnodostępne pomieszczenia. To klimatyzowane i ogólnodostępne pomieszczenia, gdzie można się bezpiecznie schłodzić.

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