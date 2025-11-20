Ciała matki i córki w mieszkaniu, pierwsze ustalenia

Ciała dwóch kobiet w mieszkaniu w Gnieźnie

W środę po godzinie 14 służby zostały wezwane do jednego z mieszkań przy ulicy Sikorskiego w Gnieźnie. Z osobami, które tam przebywały, nie można było nawiązać kontaktu.

Po wejściu do środka policjanci natrafili na ciała dwóch kobiet.

- W mieszkaniu znajdowały się ciała kobiet w wieku 44 i 70 lat - potwierdziła w rozmowie z tvn24.pl aspirant sztabowy Anna Osińska, oficer prasowa policji w Gnieźnie.

Prokuratorskie śledztwo

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności śmierci kobiet.

- W środę w godzinach popołudniowych prokurator dyżurny został powiadomiony o znalezieniu zwłok dwóch kobiet w jednym z mieszkań w Gnieźnie. Na miejscu zostały przeprowadzone oględziny z udziałem biegłego z zakresu medycyny sądowej. Były to córka i matka. Kobiety mieszkały razem - przekazała prokurator Małgorzata Rezulak-Kustosz z Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie.

Jak dodała, na ciałach były rany pochodzące prawdopodobnie od noża. - Zwłoki zostały zabezpieczone. W czwartek przeprowadzono sekcje - dodała prokurator.

Prokuratura Rejonowa w Gnieźnie wszczęła postępowania w dwóch sprawach: zabójstwa starszej z kobiet i nieumyślnego spowodowania śmierci młodszej.

- Zachodzi duże prawdopodobieństwo, że obrażenia ujawnione u 44-latki są wynikiem czynu samobójczego - dodała prokurator Małgorzata Rezulak-Kustosz.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

