Poznań Laboratorium, narkotyki warte 31 milionów, dwie osoby zatrzymane

W gminie Kłodawa działało laboratorium, w którym wytwarzano narkotyki Źródło wideo: KWP Poznań Źródło zdj. gł.: CBŚP

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Na terenie jednej z posesji w gminie Kłodawa (Wielkopolska) produkowano środki psychotropowe - a konkretnie klefedron

2 września policjanci i funkcjonariusze CBŚP zatrzymali tam na gorącym uczynku dwóch mężczyzn. Obaj są mieszkańcami Mazowsza.

- Zabezpieczono kompletną linię produkcyjną narkotyków syntetycznych. Łącznie zabezpieczono 512 kilogramów gotowego do sprzedaży klefedronu, 1530 litrów tej samej substancji, ale w trakcie krystalizacji, pięć "mauserów" z zawartością 2800 litrów substancji oraz prekursory - przekazał Maciej Święcichowski z biura prasowego wielkopolskiej policji.

Policjanci z Wielkopolski i z CBŚP w Lublinie zlikwidowali laboratorium Źródło zdjęcia: KWP Poznań

Na miejscu policjanci znaleźli też gotówkę: 160 tys. złotych i 4200 euro.

W 2025 roku CBŚP zlikwidowało około 60 laboratoriów produkujących różne narkotyki syntetyczne.

Zabezpieczono pół tony klefedronu Źródło zdjęcia: CBŚP

Podczas likwidacji linii produkcyjnej okazało się, że na terenie posesji jest wykopany dół, do którego wylewano odpad poprodukcyjny. Dlatego o sytuacji poinformowano straż pożarną i pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Usłyszeli zarzuty

Zatrzymani usłyszeli zarzuty wytwarzania i posiadania znacznych ilości środków odurzających. Grozi im za to do 20 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Kole, sąd zastosował wobec podejrzanych areszt tymczasowy na trzy miesiące.

Czarnorynkowa wartość zabezpieczonego narkotyku to 31 milionów złotych Źródło zdjęcia: CBŚP

Jak klefedron wpływa na organizm?

Klefedron jest jednym z narkotyków zaliczanych do syntetycznych katynonów, obok m.in. mefedronu, metafedronu czy klofedronu. Są to substancje o silnych właściwościach psychostymulujących i uzależniających, których zażywanie niesie wysokie ryzyko przedawkowania i śmierci.

Ich działanie można porównać do amfetaminy i metamfetaminy. Zażycie takich środków ma wpływ nie tylko za zachowanie i psychikę, ale również cały organizm. Traci się kontrolę nad tym, co się robi. Dochodzi również do zniesienia świadomości.

Policjanci zlikwidowali laboratorium, w którym powstawały środki psychotropowe Źródło zdjęcia: CBŚP