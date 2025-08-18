Jechał ciągnikiem bez opon

Do zatrzymania doszło w niedzielę, 17 sierpnia po godzinie 17 w miejscowości Głuszyna w powiecie ostrzeszowskim.
- Powodem zgłoszenia było podejrzenie kierowania ciągnikiem rolniczym przez nietrzeźwego mężczyznę - podała aspirant sztabowy Magdalena Hańdziuk z policji w Ostrzeszowie.
Jechał bez opon, był pijany
Badanie alkomatem wykazało, że traktorzysta miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. Ponadto okazało się, że w ogóle nie powinien siadać za kierownicę, ponieważ ciążył na nim zakaz prowadzenia pojazdów. Na tym jednak nie koniec.
- Pojazd, którym się poruszał, nie był dopuszczony do ruchu i nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Co więcej, na przednich felgach pojazdu, którym się poruszał, brakowało opon, co stwarzało jeszcze większe zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze - dodała policjantka.
Mężczyzna będzie się teraz tłumaczył przed sądem.
Autorka/Autor: mm/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Ostrzeszowie