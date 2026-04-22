Chcieli "poprawić" zdjęcia, wyszło nie najlepiej

Wybudowali drogę pieszo-rowerową, chcieli poprawić zdjęcia. Nie wyszło Źródło: GDDKiA w Poznaniu

Na stronie GDDKiA pojawiły się zdjęcia wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Zamieszczono w sumie pięć fotografii pokazujących oddaną do użytku ponad dwukilometrową drogę pieszo-rowerową w ciągu krajowej "11", na odcinku Janków - Kuczków - Krzywosądów. Błędów jest sporo.

Tabliczki z przekręconymi nazwami, pokręcone znaki

I tak na przykład na zdjęciu z Kuczkowa obok kościoła przetworzone zostały tablice z nazwami ulic - miejsce Kościelnej zajęła "Kosceiono". Zamiast Pleszewskiej znalazła się nieczytelna nazwa kończąca się literami "gablii". W tle widać też trzy stojące obok siebie znaki, ale nie ma już na nich roweru czy pieszych, a w dodatku jeden stoi w parku.

Tak faktycznie wygląda to skrzyżowanie Źródło: GDDKiA w Poznaniu

A tak widzi je sztuczna inteligencja Źródło: GDDKiA w Poznaniu

Na innych zdjęciach pojawia się m.in. nieistniejący kwadratowy niebieski znak z rowerem czy przetworzony znak informujący o drodze pieszo-rowerowej, niezgodny z tym znajdującym się w kodeksie drogowym. Podobnie zmienione zostały znaki poziome namalowane na asfalcie.

W Polsce takich kwadratowych znaków z rowerem nie znajdziemy w kodeksie drogowym Źródło: GDDKiA w Poznaniu

GDDKiA wyjaśnia

O kuriozalnej wpadce drogowców napisał @poznan_moment. Przed godziną 11 GDDKiA podmieniła zdjęcia w komunikacie, zamieszczając już prawdziwe.

Rzecznik prasowa GDDKiA w Poznaniu Alina Cieślak niechętnie odpowiedziała na pytania o tę wpadkę. - Skupmy się na tym, co jest teraz. Zdjęcia są takie, jakie są - powiedziała, dodając, że "nic to już nie zmieni".

Dopytywana jednak, co sprawiło, że w ogóle zamiast posługiwać się prawdziwymi fotografiami zrealizowanej już przecież inwestycji, posiłkowali się sztuczną inteligencją, wyjaśniła, że "chcieli, żeby nie było napisów na dole zdjęć".

Ważna inwestycja dla mieszkańców

Sama inwestycja z pewnością ułatwi życie pieszym i rowerzystom. Arkadiusz Ptak, burmistrz Pleszewa, podkreślał w lipcu zeszłego roku, że to "wyczekiwana ścieżka rowerowa" i "niezwykle ważna", znajdująca się przy ruchliwej drodze krajowej nr 11.

Nowa droga poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów Źródło: GDDKiA w Poznaniu

- Poprawi bezpieczeństwo pieszych, ale również rowerzystów, dzieci, młodzieży uczęszczających do szkoły, do przedszkola w Kuczkowie i tych, którzy chcą się przemieścić na terenie miasta gminy Pleszew - mówił w nagraniu.

Budowa dwukilometrowego odcinka drogi pieszo-rowerowej kosztowała blisko cztery miliony złotych. Dzięki niej piesi i rowerzyści nie muszą już korzystać z jezdni. "Realizacja zadania znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz poprawi komfort komunikacyjny mieszkańców okolicznych miejscowości" - podkreśla w komunikacie GDDKiA.

