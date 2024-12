"Demony oszustwa" miały w Polsce centrum dowodzenia. Znaleźli we Włoszech "kopalnię złota"

Pięć osób podejrzanych o oszustwa zatrzymali wielkopolscy policjanci. Mieli dzwonić do mieszkańców Szwajcarii, Belgii i Włoch i wyłudzać od nich pieniądze, by ich bliscy uniknęli odpowiedzialności za wypadek, który rzekomo spowodowali. Ich centrum dowodzenia miało znajdować się pod Poznaniem.

Sygnał ze Szwajcarii

Włoska "kopalnia"

"To prawdziwe demony oszustwa z własnym centrum dowodzenia w Polsce. Ciężko porównywać między sobą rodzaje przestępstw, ale to jedno z najgorszych: oszustwa na szkodę seniorów. A w regionie Ligurii mają one miejsce coraz częściej, może właśnie ze względu na to, że to region z najwyższą średnią wieku mieszkańców. Dla oszustów to kopalnia złota" - pisała "La Stampa".