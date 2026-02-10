Logo strona główna
Opady marznące wkroczą do Polski. Widać je na mapach
Poznań

Gdy mama straciła przytomność, sześcioletni Tymek zadzwonił na 112

Dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: TVN24
Kiedy mama sześcioletniego Tymka straciła przytomność, chłopiec nie spanikował. Wziął telefon i zadzwonił na numer alarmowy 112. Powiedział, co się stało i podał dokładny adres. - Mamy naszego małego bohatera, jesteśmy bardzo dumni - mówi dyrektorka przedszkola, do którego uczęszcza Tymek.

Wszystko działo się w sobotę, 7 lutego, przed godziną 23 w miejscowości Czechowo (województwo wielkopolskie).

- Do Centrum Powiadamiana Ratunkowego na numer 112 zadzwoniło dziecko z informacją, że jego mama jest nieprzytomna i potrzebuje pomocy. Dyspozytor, który odbierał to zgłoszenie, potraktował je bardzo poważnie, poinformował wszystkie służby - przekazał nam mł. bryg Jarosław Łagutoczkin z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.

Dodał, że kiedy pierwszy zastęp przyjechał na miejsce, był tam już zespół ratownictwa medycznego. Udzielali pomocy poszkodowanej kobiecie, która odzyskała przytomność.

Wójt: Tymek to mały-wielki bohater

Mł. bryg Jarosław Łagutoczkin podkreślił, że służby mogły szybko zareagować dzięki wzorowej postawie sześciolatka, który wezwał pomoc i podał dokładny adres.

- Mamy naszego małego bohatera, jesteśmy bardzo dumni. Cieszymy się, że edukacja już od najmłodszych lat przynosi efekty - powiedziała nam Anna Zając, dyrektorka Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Jarząbkowie, do którego uczęszcza chłopiec.

Jak dodała, wychowawcy placówki prowadzą różnego rodzaju programy, podczas których tłumaczą, co robić w kryzysowych sytuacjach. W oddziale przedszkolnym ostatni taki program nosił tytuł "Na ratunek" i odbył się w listopadzie.

Klatka kluczowa-219676
Dyrektorka szkoły: mamy naszego małego bohatera
Źródło: TVN24

- Nasz Tymek, mieszkaniec miejscowości Czechowo, niewątpliwie jest małym-wielkim bohaterem. Dzwoniąc na numer alarmowy 112, uratował życie i zdrowie swojej mamy - powiedział z kolei Szymon Robaszkiewicz, wójt gminy Niechanowo.

Dodał, że w najbliższym czasie planują razem z dyrekcją placówki zorganizować apel, podczas którego pogratulują chłopcu jego postawy.

Klatka kluczowa-219666
Wójt gminy: Tymek jest jest małym wielkim bohaterem
Źródło: TVN24
pc

TVN24 HD

pc
Autorka/Autor: Marta Korejwo-Danowska /tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

