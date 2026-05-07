Poznań Pożar magazynu energii, 65 osób ewakuowanych. Alert RCB Oprac. Svitlana Kucherenko |

Pożar magazynu energii w Czajkowie Źródło: KW PSP w Poznaniu

W czwartek po godz. 6 do ostrzeszowskich strażaków wpłynęło zgłoszenie o pożarze akumulatorów o łącznej mocy 2 MW, znajdujących się w Czajkowie w około 18-tonowym kontenerowym magazynie energii.

- Po przybyciu na miejsce strażacy obsypali kontener piaskiem i podjęli próby jego schładzania. Pomimo prowadzonych działań temperatura wewnątrz kontenera stale rosła, a pożar rozwijał się - powiedział rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Martin Halasz.

W akcji bierze udział kilkadziesiąt zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Na miejsce jedzie też zastępca komendanta wojewódzkiego, który ma koordynować działania.

Pożar kontenera z akumulatorami dużej mocy w Czajkowie Źródło: KW PSP w Poznaniu

Ewakuowano pracowników

W związku z dynamiczną sytuacją oraz zagrożeniem dla osób przebywających w pobliżu podjęto decyzję o ewakuacji 65 osób z terenu zakładu oraz sąsiednich budynków.

Na miejscu kilkadziesiąt zastępów straży Źródło: KW PSP w Poznaniu

Alert RCB dla mieszkańców powiatu

Jak poinformowała Nina Swarcewicz z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w związku z pożarem naczepy z magazynem energii w Czajkowie, na wniosek wicewojewody wielkopolskiej Karoliny Fabiś-Szulc, do osób przebywających na terenie powiatu ostrzeszowskiego został wysłany alert przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

"Z uwagi na silne zadymienie apelujemy, aby nie otwierać okien, nie zbliżać się do miejsca pożaru oraz stosować się do poleceń służb" - informuje w mediach społecznościowych Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

