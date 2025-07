Rzecznik straży pożarnej o akcji gaśniczej w Buku Źródło: TVN24

Zgłoszenie o pożarze marketu w Buku wpłynęło około godziny 10.15. Ze wstępnych informacji przekazanych strażakom wynikało, że pożar pojawił się w pobliżu paneli fotowoltaicznych. Na miejscu działa kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej.

- Też pożar pojawił się w przestrzeni międzydachowej, więc można powiedzieć, że w pewien sposób był ukryty. Mimo że ugaszono to, co widać z zewnątrz, to wciąż w środku ten pożar się powiększa. Do opanowania pożaru nie brakuje już wiele, ale dogaszenie potrwa zapewne kilka godzin - mówił około godziny 12.30 na antenie TVN24 ogniomistrz Marcin Tecław, oficer prasowy poznańskiej straży pożarnej.

W działaniach biorą udział dwa wozy z drabinami, wykorzystywane są również drony, dzięki którym strażacy mają więcej możliwości oceny sytuacji pożarowej. Umożliwiają one między innymi sprawdzanie temperatury w poszczególnych częściach budynku zajętego przez ogień. Pozwalają również na analizę kierunków rozprzestrzeniania się pożaru.

Analizując pożar strażacy korzystają z technologii

Mieszkańcy muszą się uzbroić w cierpliwość. W związku z akcją gaśniczą w Buku zmieniono organizację ruchu, żeby służby mogły łatwiej i sprawniej dojechać na miejsce zdarzenia.

Rzecznik poznańskich strażaków zapewnił, że jednostki mają wystarczająco dużo wody, by prowadzić działania. - Jednostki OSP zbudowały bufor z pobliskiego zbiornika. Wody jest wystarczająco - podkreślił.

Kilkadziesiąt zastępów walczy z pożarem w Buku

Apel do mieszkańców

Wiadomo, że osoby znajdujące się w markecie ewakuowały się z budynku jeszcze przed przyjazdem służb. Mowa tu o około 10 klientach sklepu oraz kilku pracownikach.

Siedziba sklepu znajduje się w znacznym oddaleniu od innych budynków. Strażacy zwracają jednak uwagę, że unoszący się w pobliżu dym może przyczynić się do zatrucia. - Na miejscu pojawił się już specjalny zastęp strażaków, którzy odwiedzają mieszkańców i sprawdzają stężenie pyłów. Prosimy o to, by stosować się do wydawanych przez nich instrukcji. Na pewno warto zamknąć okna - dodał Tecław.

Pożar marketu w Buku