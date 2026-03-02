Na drodze wojewódzkiej nr 308 pomiędzy miejscowościami Lasówki i Białą Wsią zderzyły się trzy samochody osobowe oraz ciężarówka. Strażacy zgłoszenie o wypadku otrzymali o godzinie 9.06.
- Łącznie wszystkimi pojazdami podróżowało pięć osób. Cztery opuściły je o własnych siłach, jedna osoba poniosła śmierć na miejscu - przekazuje dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej.
Ofiara to 29-letnia kobieta kierująca Renault Megane. Dwie osoby ranne trafiły do szpitala.
Na miejscu pracuje pięć zastępów straży pożarnej, droga jest całkowicie zablokowana. - Na miejscu pracuje technik kryminialistyki pod nadzorem prokuratora. Droga będzie zablokowana jeszcze przez dłuższy okres czasu - przekazuje młodszy aspirant Karol Płóciniczak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.
Autorka/Autor: Filip Czekała
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Grodzisk Wielkopolski