Wypadek na A2 blisko granicy z Niemcami. Wstrzymany ruch na autostradzie

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godz. 18.00 na 13. kilometrze A2 – to odcinek autostrady między węzłem Rzepin a Świeckiem.

Z ustaleń policjantów wynika, że zderzyły się trzy auta osobowe jadące w tym samym kierunku. Dwie osoby uskarżające się na dolegliwości bólowe zostały zabrane przez pogotowie na konsultacje medyczne do szpitala, by sprawdzić, czy nie doznały poważniejszych obrażeń.

- Od opinii medyków będzie zależało, czy zdarzenie zostanie potraktowane przez policjantów jako kolizja, czy też jako wypadek. Zrobimy wszystko, by jak najszybciej wykonać niezbędne czynności i udrożnić zablokowaną jezdnię A2, gdyż od wielu godzin jest zator i ruch w kierunku Świecka odbywa się bardzo wolno – powiedział zastępca komendanta powiatowego policji w Słubicach, kom. Łukasz Szymański. Dodał, że kierowcy mogą ominąć miejsce zdarzenia, zjeżdżając z A2 na węźle Rzepin, a z tego miasta udać się lokalnymi drogami, w tym DW137 do Słubic, a z nich do Świecka. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w Słubiach i w rejonie tego miasta z uwagi na duży ruch także mogą być korki. W związku z kontrolami granicznymi po niemieckiej stronie i wzmożonym ruchem po Wszystkich Świętych w niedzielę na autostradzie A2 przed Świeckiem i w pobliskich Słubicach tworzą się zatory przy wyjeździe z Polski do Niemiec. Ruch odbywa się w nich bardzo wolno.