Kierowcy autostrady A2 na celowniku oszustów. Dostają takie wiadomości

"Szanowni Państwo, informujemy, że Autostrada Wielkopolska SA nie wysyła mailem wezwań do zapłaty za przejazd koncesyjnym odcinkiem A2 . Docierają do nas informacje o próbach wyłudzenia pieniędzy w ten sposób. Prosimy zawsze weryfikować adres nadawcy i nie klikać w niezaufane linki" - przekazano w mediach społecznościowych i na stronie internetowej spółki.

"Nie wysyłamy wezwań do zapłaty drogą mailową"

Jednocześnie spółka przypomina, że kierowcy płacą za przejazd koncesjonowanymi odcinkami od razu podczas swojej podróży. - Opłatę mogą uiścić u kasjera na bramkach. Jest też możliwość zapłacenia poprzez aplikację na odcinku między Poznaniem a Koninem, ale w tym przypadku również dzieje się to praktycznie od razu i nie są wysyłane wezwania do zapłaty drogą mailową po czasie. Nie wysyłamy wezwań do zapłaty drogą mailową - dodała rzeczniczka.

Przeprowadziła własne "śledztwo" i nie dała się oszukać

Nie dała się oszukać. Skrupulatnie sprawdziła dane podane w wiadomości. Wystarczyło spokojnie przeanalizować treść, by już po chwili zorientować się, że sporo jest "nieścisłości". - Dziwne było już to, że nadawcą wiadomości miała być Poczta Polska a nie Autostrada Wielkopolska. Poza tym zawsze w takich sytuacjach sprawdzam dokładnie podany numer telefonu. I tutaj nie zgadzały się ostatnie dwie liczby. Do tego w wiadomości informowano, że mam do zapłacenia 30 zł za przejazd i 30 złotych kary. Tymczasem w rubryce "łączna kwota do zapłaty" widniało 35 złotych - zrelacjonowała.