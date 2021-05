Nie żyje admirał floty Ryszard Łukasik. "To niezwykle smutny czas dla marynarzy"

Nie żyje admirał floty Ryszard Łukasik - poinformowała Marynarka Wojenna RP. Łukasik wprowadził polskie siły morskie do NATO, był dowódcą Marynarki Wojennej RP w latach 1996 – 2003, zastępcą szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i pełniącym obowiązki szefa BBN.

"To niezwykle smutny czas dla marynarzy…Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że na wieczną wachtę odszedł admirał floty Ryszard ŁUKASIK, dowódca Marynarki Wojennej RP w latach 1996 – 2003, były zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i pełniący obowiązki szefa BBN, a także profesor wizytujący w Akademii Marynarki Wojennej" - czytamy w poście.

"Był orędownikiem promocji idei Polski Morskiej z Marynarką Wojenną"

Ryszard Łukasik urodził się 15 października 1946 roku w Laskowicach-Jelczu. W 1964 roku wstąpił do służby wojskowej jako kandydat na oficera Marynarki Wojennej.

"Te lata to dla polskich sił morskich czas dostosowywania do standardów NATO, przebudowy i modernizacji floty, wejścia do służby nowych okrętów, samolotów i śmigłowców, restrukturyzacja, a przede wszystkim członkostwo naszego państwa w Sojuszu Północnoatlantyckim i rosnąca rola sił morskich w systemie obronnym państw NATO. Admirał floty Ryszard ŁUKASIK konsekwentnie realizował wszystkie cele rozwoju polskiej floty na miarę sił morskich XXI wieku" - czytamy w poście MW.