Rybacy rekreacyjni blokowali krajową szóstkę. Domagają się odszkodowań za zakaz połowu dorsza

Rybacy rekreacyjni dążą do spotkania z ministrem

Największe pretensje rybacy mają do Marka Gróbarczyka, który m.in. zaprosił ich do ministerstwa, po czym nie pojawił się na spotkaniu. Niedawno związkowcy roznosili po poselskich biurach PiS petycję, ale znów nic to nie dało. W środę miało odbyć się spotkanie z Gróbarczykiem, obiecane po ostatnim proteście na Półwyspie Helskim, ale do niego również nie doszło.