Zderzenie autobusu szkolnego z pociągiem, jedna osoba nie żyje

Kanał TVN7 uzyskał holenderską koncesję na nadawanie, jednak nie rozwiązuje to problemu dalszego działania Siódemki w obecnym kształcie. Nadawanie TVN7 jako kanału bezpłatnego dla wszystkich polskich widzów telewizji naziemnej możliwe jest wyłącznie na podstawie koncesji przyznawanej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiT), na którą TVN Grupa Discovery czeka od ponad roku. Jeśli KRRiT nie wyda decyzji o przedłużeniu koncesji dla TVN7, co jest jej obowiązkiem wynikającym z prawa, widzowie utracą bezpłatny dostęp do największego kanału rozrywkowego w Polsce. Wielu z nich zostanie całkowicie pozbawionych możliwości oglądania stacji. Komunikat TVN Grupa Discovery.