Dwulatek na parapecie przy otwartym oknie, w mieszkaniu spał pijany ojciec. Miesiąc wcześniej podobna sytuacja

Dwulatek stał na parapecie przy otwartym oknie na trzecim piętrze bloku w Wałczu (Zachodniopomorskie). Dziecko zauważył przechodzień. Wezwał policję i pobiegł do mieszkania pomóc maluchowi. Dopiero po jego interwencji ojciec zabrał chłopca. Okazało się, że pijany mężczyzna spał. Ten sam dwulatek wyszedł na parapet miesiąc temu. W mieszkaniu była również trzyletnia siostra chłopca. Dzieci zostały już odebrane rodzinie.

Do zdarzenia doszło we wtorek w bloku przy al. Tysiąclecia w Wałczu. Przed godziną 12 przechodzący tamtędy mężczyzna zauważył, że na parapecie - na wysokości trzeciego piętra - stoi mały chłopiec. Od razu zadzwonił na numer alarmowy 112 i pobiegł do mieszkania. Drzwi otworzył mu ojciec dwulatka, który zabrał dziecko z okna.