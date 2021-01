Jedyna przychodnia w gminie nie chce szczepić przeciwko COVID-19. Wójt: jak trzeba będzie, udostępnię mój gabinet

- Nie było obowiązku zgłaszania się do listy szczepień, a my nie mamy odpowiednich warunków – przekonuje Małgorzata Brzozowska, lekarka prowadząca jedyny POZ w Trzebielinie. Jak zaznacza, przychodnia ma tylko jedno wejście, jedną poczekalnię i kobieta pracuje sama.

Gabinet albo biblioteka

– To jest całkowicie niezrozumiałe dla mnie i dla większości mieszkańców, że jedyny lekarz w gminie nie chce wykonywać szczepień przeciwko COVID-19. W takiej sytuacji lekarza nie powinno zabraknąć – komentuje Czechowski i zapewnia, że znajdzie miejsce – nawet, jeśli miałby być to jego gabinet.

- Biblioteka ma służyć mieszkańcom, więc, jeżeli w ten sposób ma służyć, to rewelacja - uważa Marta Sikora z gminnego centrum kultury w Trzebielinie. Żartuje też, że może to okazja, by mieszkańcy założyli sobie karty czytelnika. - Na pewno chcemy zrobić fajną poczekalnię. Muzyka, prasa, a może kogoś to zachęci, żeby przyjść do nas parę metrów dalej i założyć kartę – ma nadzieję.