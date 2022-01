Pożar w bloku w Toruniu. Trzy osoby ranne

Pożar wybuchł w mieszkaniu na dziewiątym piętrze w bloku znajdującym się przy ulicy Gagarina w Toruniu. Do późnych godzin nocnych walczyło z nim dziewięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Straż zawiadomili sąsiedzi, którzy poczuli zapach dymu.

Jak przekazał kapitan Przemysław Baniecki z Komendy Miejskiej PSP w Toruniu, "mieszkanie uległo całkowitemu zniszczeniu, a łącznie zniszczenia są w dwunastu lokalach". Poinformował też o ewakuacji 20 mieszkańców bloku. Ci, którzy zamieszkiwali lokale na dziewiątym i dziesiątym piętrze w klatce schodowej, w której wybuchł pożar, do tej pory nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Pozostali wrócili do nich po pięciu godzinach akcji ratunkowo-gaśniczej.