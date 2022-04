Dostał trzy mandaty, w sumie na 12 tysięcy złotych. Czeka go też wizyta w sądzie

czytaj dalej

To jest jasne, że potrzebujemy zachodniej pomocy i powinniśmy o nią poprosić - mówił wicemarszałek Senatu Michał Kamiński, odnosząc się do postawy obozu rządzącego w sprawie uzyskania pomocy finansowej ze strony Unii Europejskiej na wsparcie uchodźców. We wtorek wicerzecznik PiS Radosław Fogiel powiedział, że "my po prośbie chodzić nie będziemy".