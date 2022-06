Zwolnienia dyrektorów sądów. "Dowiedział się, że pracuje dobrze, ale albo złoży rezygnację, albo zostanie usunięty"

Dyrektor Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód został odwołany, a dyrektor Sądu Okręgowego w Szczecinie miał dostać propozycję "nie do odrzucenia". W ministerstwie miał dowiedzieć się, że "owszem, pracuje bardzo dobrze, ale albo złoży rezygnację, albo zostanie usunięty ze stanowiska", jak opowiadał w TVN24 Maciej Strączyński, prezes szczecińskiego SO. Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, zapytany o odwołania dyrektorów, przekonuje, że to "standardowa procedura".

Dyrektor Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód został odwołany na początku czerwca tego roku. Maciej Strączyński, prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie, przyznaje, że nie zna okoliczności jego zwolnienia. Informuje jednak, co według jego wiedzy grozi dyrektorowi szczecińskiego SO.

Woś: nie jest nagle 200 dyrektorów odwołanych, to są pojedyncze przypadki

Wiceminister sprawiedliwości stwierdził na poniedziałkowej konferencji prasowej, że tego rodzaju zmiany "jest to standardowa procedura". - Dyrektorzy sądów to nie są sędziowie, to są funkcje administracyjne. I tak, jak w całym państwie, w ramach funkcji administracyjnych jest dokonywany przegląd skuteczności. Są różnego rodzaju kontrole w ministerstwie, są podejmowane kontrole ministerstwa i są podejmowane decyzje co do konkretnych osób - opowiadał Michał Woś.