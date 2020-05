Wjechał w autobus. Ten się odbił, uderzył w przystanek i zatrzymał po drugiej stronie torów

Jechał szybko, wyprzedzał na podwójnej ciągłej, a kiedy dojechał do skrzyżowania, wjechał wprost w przejeżdżający autobus. Siła uderzenia była tak duża, że autobus odbił się, uderzył w przystanek tramwajowy i przejechał przez tory. Zatrzymał się dopiero na przystanku autobusowym po drugiej stronie ulicy.

Do wypadku doszło we wtorek przed godziną szóstą rano w Szczecinie. Zderzenie nagrała kamera samochodowa jednego z kierowców. Jak widać na filmie, mężczyzna jedzie szybko, wyprzedza na podwójnej ciągłej, a jak dojeżdża do skrzyżowania ulic Poniatowskiego i Mickiewicza, uderza w nadjeżdżający autobus.