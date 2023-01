Szczecin. Komornik śmiertelnie postrzelony podczas polowania przez innego myśliwego

Szczeciński komornik zmarł w wyniku postrzału podczas polowania indywidualnego. Do oddania śmiertelnego strzału przyznał się inny myśliwy, który przebywał na tym samym terenie. Prokuratura przedstawiła mu zarzuty i objęła mężczyznę dozorem.

W nocy z niedzieli na poniedziałek 49-letni komornik miał polować w lesie w pobliżu ulicy Inwalidzkiej na szczecińskim Skolwinie. Jak przekazuje nam prokurator Alicja Macugowska-Kyszka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, już po zakończonym polowaniu został on postrzelony w klatkę piersiową i zmarł.

Podejrzany przyznał się. Został objęty dozorem

Ze względu na to, że mężczyzna przyznał się, złożył wyjaśnienia, a okoliczności na razie potwierdzają jego wersję o przypadkowym postrzeleniu, prokuratura nie występowała o zastosowanie wobec niego aresztu. - Zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji - przekazuje Macugowska-Kyszka.

Śledczy będą wyjaśniać też to, jak doszło do postrzelenia na polowaniu indywidualnym. To oznacza, że na danym terenie myśliwy poluje sam, o czym wcześniej informuje innych myśliwych poprzez specjalną aplikację. Drugiego z mężczyzn nie powinno więc tam w ogóle być.