Wypłaty dodatku energetycznego zagrożone. Wszystko przez spór wśród radnych

radni 1 Wypłaty dodatku energetycznego mają zostać wypłacone do końca marca. Wszystko wskazuje jednak na to, że przez spór wśród radnych nie otrzyma go 51 rodzin z gminy Starogard Gdański. Wójt gminy robi wszystko, co może, by temu zaradzić, jednak jak podkreśla: "Ma związane ręce". TVN24