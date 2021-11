Starogard Gdański. Samochód zjechał na chodnik, tuż obok przystanku autobusowego. Dwie nastolatki w szpitalu

czytaj dalej

Zaleca się zaniechanie podróży do Bostwany, Eswatini, Lesotho, Mozambiku, Namibii, RPA, Zimbabwe i do innych krajów, w których stwierdzono nowy wariant koronawirusa, do czasu ustania zagrożenia - przekazał we wtorek sanepid na swojej stronie internetowej w związku z pojawieniem się wariantu omikron.