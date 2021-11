Niemowlę połknęło żelową kostkę do WC, policjanci pomogli matce z dzieckiem dojechać do szpitala

Roztrzęsiona kobieta podbiegła do radiowozu w Rytlu (Pomorskie) i poprosiła policjantów o pomoc w dotarciu do szpitala. Jak się okazało, jej dziewięciomiesięczny syn połknął żelową kostkę do WC. Funkcjonariusze eskortowali matkę z dzieckiem do oddalonego o kilkanaście kilometrów szpitala w Chojnicach.

Wszystko działo się w poniedziałek (30 listopada) około godziny 14.30. Policjant z Czerska przejeżdżał akurat radiowozem przez Rytel. To wtedy podbiegła do niego roztrzęsiona kobieta z dzieckiem na rękach. - Prosiła o pomoc w szybkim pilotażu dziewięciomiesięcznego dziecka do szpitala, które, jak się okazało, połknęło żelowy krążek do WC. Z uwagi na to, że w żelu znajduje się substancja żrąca, niezbędna była natychmiastowa pomoc medyczna - przekazała młodszy aspirant Justyna Przytarska z Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach.