"Prosimy, nie zostawiajcie nas na pastwę mrozu". Od października mają zostać bez ogrzewania

Szanowni Państwo, My, niżej podpisani mieszkańcy Reszla, zwracamy się o pomoc i żądamy podjęcia natychmiastowych działań przez Państwa jako naszych przedstawicieli. Nasze mieszkania ogrzewane są przez przedsiębiorstwo energetyczne, które wytwarza ciepło z gazu i oleju opałowego. Nasze budynki nie posiadają własnych kotłowni, a na terenie Reszla nie ma innej możliwości dostawy ciepła sieciowego. Przedsiębiorca ten nie może skorzystać z ochrony taryfowej i zmuszony jest kupować paliwa do wytwarzania ciepła po cenach dla rynku biznesowego. Doprowadziło to już do znacznego wzrostu cen ciepła w naszym mieście o ponad 183 % na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Wiemy, że zima i kolejne podwyżki są przed nami. Pensje, renty i emerytury nie wystarczą nam na pokrycie rosnących niebotycznie kosztów ogrzewania. Przedsiębiorstwo energetyczne wypowiedziało wszystkim swoim odbiorcom umowy na dostawę ciepła, gdyż nie jest w stanie zapewnić jego dostaw do budynków mieszkalnych ze względu na rosnące w sposób nieprzewidywalny ceny gazu i oleju opałowego. Od października br. zostaniemy bez ogrzewania i ciepłej wody. Nasze mieszkania nie są żadnym BIZNESEM! To nasze domy w naszym mieście i w naszym kraju. Jesteśmy zwykłymi obywatelami, którzy chcą być traktowani przez polskie państwo na równi z innymi. Jesteśmy pokrzywdzeni i niesprawiedliwie potraktowani, gdyż my mieszkańcy – ani bezpośrednio, ani pośrednio poprzez przedsiębiorstwo energetyczne dostarczające ciepło do naszych mieszkań – nie możemy skorzystać z ochrony taryfowej, która umożliwiłaby nam ogrzanie naszych mieszkań po kosztach takich, jakie ponoszą inni mieszkańcy tego kraju objęci ochroną taryfową. Sprzeciwiamy się wykluczeniu nas z państwowego systemu pomocy finansowej tylko dlatego, że od dziesięcioleci w naszym mieście budynki ogrzewane są przez przedsiębiorstwo energetyczne. Czym różnimy się od właściciela domku jednorodzinnego czy mieszkańca lokalu w budynku posiadającym własną lokalną kotłownię? Dlaczego jedni mogą być przez polskie państwo chronieni, a my jesteśmy karani? Żądamy podjęcia natychmiastowych działań – każdy z Państwa w ramach swoich kompetencji. Nie interesują nas polityczne spory, nie przekonuje nas zasłanianie się dyrektywami unijnymi, które nie są prawem a jedynie zaleceniem dla rządu. W Sejmie RP znajduje się projekt ustawy druk sejmowy nr 2111, który rozwiązałby ten problem. Jeżeli komuś nie podoba się ten projekt, niech przedstawi swój, bylebyśmy zostali potraktowani tak, jak inni obywatele tego kraju. Prosimy Was o litość, nie zostawiajcie nas na pastwę mrozu.