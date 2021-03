"Spodziewamy się za około 10 dni znacznego wzrostu liczby pacjentów". Bardzo trudna sytuacja na Pomorzu

- Z tego tytułu spodziewamy się za około 10 dni znacznego wzrostu liczby pacjentów, którzy będą przyjmowani do szpitali specjalistycznych jak i zastępczych – mówi lekarz.

- Najistotniejszym problemem, który istnieje, to przede wszystkim brak personelu. Głównie anestezjologów, pielęgniarek i obsługi do respiratorów. To największy problem – mówi nam Karpiński. Najgorzej jest w szpitalu tymczasowym w hali Amber Expo w Gdańsku.