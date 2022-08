Otwarto bramy miasteczka festiwalowego 28. Pol'and'Rock Festival. Jerzy Owsiak: zapraszam, damy radę z każdą ilością

Pod Czaplinkiem rośnie namiotowe miasteczko 28. Pol’and’Rock Festivalu. Atmosfera jest znakomita, co obserwuje obecna na miejscu reporterka TVN24 Paula Przetakowska. Już stawiły się tysiące osób, kolejne są w drodze, choć koncerty zaczynają się dopiero 4 sierpnia. Już we wtorek około południa otwarto jednak "bramy" festiwalu, czyli udostępniono miasteczko namiotowe.

Pracuje już armia osób obsługujących i zabezpieczających festiwal. – Życzę wam wszystkim, żebyście się dobrze bawili także, bo na tym to polega. Praca pracą, ale musi być też element dobrej zabawy, mądrej zabawy. Takiej, żebyśmy znowu mogli powiedzieć, że jest to "najpiękniejszy festiwal świata" – przywitał pracowników i pierwszych uczestników Jerzy Owsiak , pomysłodawca i siła napędowa imprezy, będącej w zamyśle podziękowaniem za hojność w czasie Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Potrzebny dobry humor i dużo wody

Kamil jedzie ze Szczecina już 17. raz z rzędu. - Im wcześniej, tym lepiej. Chcemy zająć dobre miejsce, poza tym jestem już na urlopie. Co potrzebne? Namiot, dużo wody, czapka, jedzenie, dużo dobrej zabawy i humoru. Jak co roku nie mogę się doczekać. Człowiek jedzie jak na wielką przygodę: nigdy nie wie, co go spotka na miejscu - opowiada, czekając na pociąg na szczecińskim dworcu.