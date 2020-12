Pijana kobieta miała obciąć palec 4-letniemu synowi. Sprawa w prokuraturze

Prokuratura bada sprawę uszkodzenia ciała 4-latka. Jak podają lokalne media, jego matka miała uciąć mu palec. Zdarzenie miało miejsce podczas imprezy, kobieta była pijana, a nożyczek miała użyć, by pomóc synowi się oswobodzić.

Jak informuje prokurator Ewa Obarek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, prokuratura w Pyrzycach nadzoruje postępowanie dotyczące uszkodzenia ciała chłopca. Do dramatycznej sytuacji doszło 9 grudnia w środę w godzinach nocnych w gminie Dolice (powiat stargardzki). – W wyniku zdarzenia ucierpiało 4-letnie dziecko, ale jego życie nie jest zagrożone – przekazuje Obarek.

Dwa promile alkoholu i nożyczki

Według informacji "Głosu Szczecińskiego", kobieta miała nożyczkami obciąć palec dziecku w panice, gdy próbowała uwolnić je, ponieważ przytrzasnął się tapczanem. Potem dziecko trafiło do szpitala przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie. W tym czasie w mieszkaniu trwała impreza. Kobieta miała blisko dwa promile alkoholu we krwi. Potwierdza to rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, podkomisarz Krzysztof Wojsznarowicz.