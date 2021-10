39-latek zatrzymany w sprawie zabójstwa sprzed 15 lat. "Umorzone nie znaczy zapomniane"

82-letnia kobieta zginęła w 2006 roku w swoim domu w Pielgrzymowie (województwo warmińsko-mazurskie). Miała obrażenia wewnętrzne klatki piersiowej i głowy. Sprawcy nie udało się wtedy ustalić. Śledztwo zostało umorzone. Po latach do sprawy wrócili kryminalni z olsztyńskiej komendy. Zatrzymali 39-latka. Mężczyzna trafił do aresztu. Do winy się nie przyznaje.