"Kręcili bączki" w pobliżu domów. Policja ustaliła, kim są mężczyźni

- Posypały się mandaty po 500 zł, ale to nie koniec. Od tego roku taryfikator mandatów uległ zmianie i niektórzy za wykroczenia, do których doszło w tym miesiącu, odpowiedzą właśnie według niego. To oznacza, że mandat będzie bardziej dotkliwy, bo wzrasta do tysiąca złotych - wyjaśniła Drobniecka.