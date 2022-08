Mieszkańcy Koszalina zapłacą o 80 procent więcej za ciepło. "Mam kredyt i jeszcze tyle czynszu, to jest tragedia"

Mieszkańcy Koszalina zapłacą od sierpnia za ciepło więcej o około 80 procent. Jak podkreśla dyrektorka Zarządu Budynków Mieszkalnych w tym mieście, to już druga podwyżka od kwietnia. Miejska Energetyka Cieplna tłumaczy, że wszystko przez wzrost cen surowców, głównie węgla. - Mam kredyt mieszkaniowy i jeszcze tyle czynszu tak że to jest tragedia, tragedia - mówi w rozmowie z TVN24 jedna z mieszkanek.

Miejska Energetyka Cieplna (MEC) podniosła mieszkańcom Koszalina opłaty za ciepło o 79 procent. Podwyżki obowiązuję od pierwszego sierpnia. Lucyna Sitarczyk, dyrektorka Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie zaznacza jednak, że to już druga w ostatnich miesiącach podwyżka.

- W kwietniu dostaliśmy informację z Miejskiej Energetyki Cieplnej, że podwyższają opłatę za ciepło o około 11 procent i taka informacja poszła w ustalonych, nowych zaliczkach - mówi Sitarczyk. - Natomiast pod koniec lipca dostaliśmy informację, że od sierpnia MEC podwyższa ceny swoich usług o prawie 90 procent, więc łączna podwyżka za samo ciepło to będzie około 90 procent - dodaje.

MEC w komunikacie tłumaczy, że jest to spowodowane wzrostem cen surowców - węgla i gazu - oraz wzrostem opłat za emisję CO2.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie: łączna podwyżka to prawie 90 procent

Jedna z mieszkanek: kredyt mieszkaniowy i jeszcze tyle czynszu, to jest tragedia

- Obecnie dostawy (węgla - red.), które do nas przychodzą, są w cenie 1500 złotych netto za tonę, natomiast w ubiegłym roku te ceny kształtowały się na poziomie 300 złotych za tonę - mówi nam Robert Mania, prezes MEC w Koszalinie. - To tak naprawdę przekłada się w prostu sposób na podwyżkę cen dla mieszkańców, ona w tym roku wyniesie od pierwszego sierpnia około 79 procent - dodaje.

Jak tłumaczy, z tego jedynie dwa procent to wzrost kosztów firmy, 64 procent to wzrost cen węgla i gazu, a 13 to opłata za CO2.