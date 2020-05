"Będąc na pierwszej linii walki z koronawirusem, poniosła najwyższą cenę"

"Poniosła najwyższą cenę"

Jak podkreśla Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, "pani Katarzyna jest trzecią pielęgniarką, która zmarła w Polsce w związku z zakażeniem koronawirusem". Dodała, że średnia wieku pielęgniarek w Polsce to 52 lata. - Jesteśmy zmęczone. Pracujemy po 24 godziny na dobę - dodała. Zaapelowała o mądre decyzje zarządców szpitali oraz rządzących krajem, by nie narażać pracowników służby zdrowia na dodatkowe ryzyko.

Pielęgniarka z Torunia zmarła w poniedziałek. Dziś, we wtorek, jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. - Żałoba przykrywa nasze dzisiejsze święto - mówi Ptok.

To trzecia pielęgniarka, która zmarła po zakażeniu koronawirusem. - Pokazuje to, kto faktycznie jest na tej pierwszej linii frontu. To właśnie pielęgniarki - podkreśla przewodnicząca OZZPiP.