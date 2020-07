Szpital został przekształcony, żeby walczyć z epidemią COVID-19. "Teraz NFZ obcina nam ryczałt, stracimy miliony"

Z kwoty prawie 211 milionów złotych za badania, zabiegi i operacje Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie otrzyma ponad 198 milionów. Wszystko przez to, że placówka została przekształcona w szpital zakaźny, żeby walczyć z koronawirusem, a co za tym idzie - szpital wykonywał mniej standardowych świadczeń.

Szefowie szpitali jednoimiennych, którzy spotkali się pod koniec czerwca na konferencji w Łodzi, napisali list do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, w którym wyrazili troskę o przyszłość placówek medycznych leczących tylko chorych na COVID-19. Kilkunastu dyrektorów wystosowało 16 postulatów, które dotyczą funkcjonowania i finansowania szpitali jednoimiennych. "Mając na uwadze zagrożenia związane z realizacją świadczeń medycznych na rzecz pacjentów zakażonych oraz podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, z obawami wybiegamy w przyszłość, co do dostępności i jakości świadczonych usług (...), które są mocno ograniczane" – napisali dyrektorzy szpitali jednoimiennych z całej Polski do ministra zdrowia.