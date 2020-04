Strażnicy miejscy kontrolują targowiska. "Zostań w domu, zmniejsz ryzyko zakażenia"

Gdański targ Zielony Rynek co weekend jest pełen klientów. Obecnie, w związku z nowymi obostrzeniami, może przebywać tam określona liczba osób. Nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa od rana czuwa Straż Miejska. I przypomina - jeśli nie musisz wychodzić, zostań w domu.

Obowiązujące od 1 kwietnia obostrzenia dotyczą m. in. ograniczenia liczby klientów w sklepach i na targach - na jedną kasę lub stanowisko do płacenia przypadać może trzech klientów.

Liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne. Oznacza to, że jeśli w sklepie są dwie kasy, to do środka może wejść maksymalnie sześciu klientów. Podobne zaostrzenia dotyczą targów, straganów i bazarków. Liczba osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych.