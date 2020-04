Pracownicy domów pomocy społecznej zamieszkali w namiotach. "Minimalizujemy możliwość przeniesienia wirusa"

- Dzięki temu pracownicy nie będą musieli wracać do swoich domów i środowisk, a co za tym idzie zminimalizujemy możliwość przeniesienia wirusa z zewnątrz do DPS i odwrotnie, do rodzin pracowników – przekazuje nam Beata Karlińska, dyrektor PCPR w Policach. Podkreśla, że zwiększy to bezpieczeństwo zarówno chorych, jak i ich opiekunów. - Oprócz tego dostarczymy tam środki ochrony osobistej dla wszystkich przebywających w domach – obiecuje dyrektor.