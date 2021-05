Myśliwy i organizator polowania z zarzutami po śmierci naganiacza

Prokuratura Rejonowa w Kołobrzegu postawiła zarzuty organizatorowi polowania i duńskiemu myśliwemu. Chodzi o zdarzenie z 10 listopada 2019 roku. Zorganizowano wtedy dla 16 myśliwych z Danii zbiorowe polowanie na dziki w lasach Nadleśnictwa Gościno na terenie działania lokalnego koła łowieckiego (woj. zachodniopomorskie). 47-letni Andrzej K. pełnił rolę naganiacza i został śmiertelnie postrzelony . Pocisk trafił w klatkę piersiową, powodując zgon mężczyzny. Potwierdziła to sekcja przeprowadzona w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Organizator i prowadzący polowanie łowczy Mieczysław S. usłyszał zarzut z art. 160 par. 1 Kodeksu karnego. - W ocenie prokuratury, to on naraził ośmiu ludzi z nagonki i dwóch podkładaczy psów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w ten sposób, że zezwolił myśliwym na oddanie strzału w terenie zalesionym i w odległości mniejszej od wymaganych co najmniej 100 metrów od naganiaczy. W konsekwencji doszło do śmiertelnego postrzału jednego z naganiaczy – przekazał Ryszard Gąsiorowski z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Drugim z podejrzanych jest obywatel Danii - jeden z 16 myśliwych, dla których zostało zorganizowane polowanie. Jemu prokuratura zarzuca popełnienie czynu z art. 155 Kodeksu karnego, tj. nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka, za co grozi do 5 lat więzienia. - Nie zachował szczególnej ostrożności przy oddaniu strzału ze sztucera do zwierzyny znajdującej się od niego w odległości kilku metrów, gdy naganiacz był jeszcze za blisko niego, bo w odległości ok. 50 metrów, a powinien w nie mniejszej niż 100 m. Kula trafiła go prosto w klatkę piersiową. I, zgodnie z opinią biegłych, to nie był rykoszet – podkreślił prokurator. Zaznaczył, że przesłuchanie podejrzanego odbędzie się w ramach pomocy prawnej, o którą strona polska zwróciła się do duńskiej. Prokuratura oczekuje na przeprowadzenie tych czynności procesowych.