Wilk zastrzelony przez myśliwego. Sprawę bada policja

"Bogatemu diabeł dziecko kołysze, a biednemu wiatr w oczy wieje" - mówiła moja Mama, cytując swoją babcię. Ta babcia nazywała się Dworakowska i pochodziła ze wsi Kobylin, gdzieś miedzy Małkinią a Białymstokiem. Ma to znaczenie o tyle, że babcia Dworakowska reprezentowała okolice dziś uważane za twierdzę PiS-u, a przysłowie przyszło mi do głowy, kiedy usłyszałem, jak minister Niedzielski mówił o epidemii COVID-19: Zamiast oczekiwanego przesilenia, będzie przyspieszanie. To naprawdę game changer.