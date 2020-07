Skakał do płytkiej wody "na główkę". Nagle zaczął się topić, był sparaliżowany

Z pomostu do wody 32-latek skakał kilka razy - mówią świadkowie. Nagle mężczyzna zaczął się topić, był sparaliżowany. Na brzeg wyciągnęli go inni plażowicze. Mężczyzna trafił do szpitala z podejrzeniem poważnego urazu kręgosłupa.

Prosto z plaży 32-latka do szpitala zabrał helikopter ratowniczy. Miał podejrzenie poważnego urazu kręgosłupa. Jak przekazali jednak pracownicy olsztyńskiego szpitala, okazało się, że 32-latek ma pękniętą miednicę i złamaną kość udową. Czeka go wielomiesięczna rehabilitacja, ale stanie na nogi.

Jezioro Warchały słynie z tego, że w znacznej odległości od brzegu nadal jest płytko. - Cały brzeg jest bardzo płytki, w granicach 30 do 50 metrów. Wchodzimy tam i woda jest po kostki, do pół łydki, góra do kolan - mówi jedna z mieszkanek i dodaje, że nadal nie może uwierzyć, jak można skakać tu do wody "na główkę".