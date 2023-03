Jak liczyć punkty do liceum i technikum? Przeliczanie wyniku za egzamin ósmoklasisty. Kalkulator punktów

Liczenie punktów w czasie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na zakończenie ósmej klasy nie jest łatwym zadaniem zarówno dla uczniów jak i dla ich rodziców. Suma punktów za wynik egzaminu i świadectwo wydaje się łatwa do obliczenia. Sprawę komplikuje jednak przeliczenie za pomocą specjalnego wzoru wyniku egzaminu ósmoklasisty. Należy dodać do tego punkty za świadectwo oraz za osiągnięcia i zaangażowanie ucznia.

Ile maksymalnie można mieć punktów do szkoły średniej - liceum lub technikum? W rekrutacji do szkół średnich w 2023 roku można uzyskać maksymalnie 200 punktów:

● ocena celująca (6) to 18 punktów, ● ocena bardzo dobra (5) to 17 punktów, ● ocena dobra (4) to 14 punktów, ● ocena dostateczna (3) to 8 punktów, ● ocena dopuszczająca (2) to 2 punkty.