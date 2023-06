Inwestycja, którą prezydent nazywa dziełem życia. Tunel, na który Świnoujście czekało dziesięciolecia, został otwarty

Tunel w Świnoujściu otwarty. Wielu mieszkańców Świnoujścia czekało na to od urodzenia. Teraz nie tylko skróci się drastycznie czas przeprawy do centrum miasta z jego prawobrzeża, ale zapewni oszczędności w budżetach miasta i państwa i przyciągnie nowych inwestorów. Prezydent miasta Janusz Żmurkiewicz mówi, że to „dzieło jego życia” i zapewnia, że w następnych wyborach już nie wystartuje.

Pół godziny po południu w piątek zaczęła się oficjalna impreza otwarcia tunelu w Świnoujściu. W uroczystości biorą udział szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, europoseł Joachim Brudziński, przedstawiciele rządu Rzeczpospolitej Polskiej, parlamentarzyści i europarlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele wykonawcy i zaproszeni goście.

Po części oficjalnej i licznych przemowach tunel zostanie udostępniony do zwiedzania autobusami. Zaplanowany został także bieg przez tunel oraz przejazd rowerzystów. Wieczorem tunelem będzie można już normalnie przejechać.

To najdłuższy podwodny tunel w Polsce

Żmurkiewcz: czekałem na to pół wieku

Za gospodarza imprezy można uznać tylko jedną osobę – prezydenta Świnoujścia Janusza Żmurkiewicza, głównego ojca sukcesu, jakim jest zakończenie tej inwestycji.

Żmurkiewicz jest prezydentem miasta od 21 lat i od początku zabiegał o stworzenie alternatywnej przeprawy z jednego brzegu miasta na drugi – dotychczas były to dwie przeprawy promowe. Jedna z nich – Warszów – obsługiwała tylko pieszych i zmotoryzowanych mieszkańców miasta i łączyła okolice dworca PKP na Warszewie i centrum. Druga, choć nazywa się Centrum, łączyła obrzeża i w dzielnicę Karsibór. Oczekiwanie na przedostanie się z jednego brzegu na drugi w jej wypadku w sezonie to było nawet kilka godzin – przejazd tunelem będzie trwał około 2 minut.

- To zmienia wszystko. 50 lat na to czekałem (przyp. red.: wtedy sprowadził się do Świnoujścia). To dzieło mojego życia – powiedział Żmurkiewicz w wywiadzie dla Gazety Wyborczej. Jego zdaniem, nie tylko będzie to ułatwienie dla mieszkańców i turystów, ale także przyciągnie inwestorów do miasta. Zapowiedział także, że tunel wieńczy jego wieloletni okres prezydentury i o kolejną kadencję już nie będzie się ubiegał.

Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia

Emocje mieszkańców

Inwestycja w oczach mieszkańców rzeczywiście jest rewolucją. – Nie wierzyłem, że tunel powstanie nawet, gdy ogłoszono, że pieniądze na inwestycję się znalazły. Od urodzenia o tym słyszę, a mam 36 lat. Mam taką pracę, że praktycznie codziennie muszę się przeprawiać. Bardzo się cieszę, że nie będę musiał już czekać na przeprawę – powiedział nam Mateusz Kapica, mieszkaniec miasta. Śmieje się, że może teraz rodzina wreszcie zdecyduje się odwiedzić go na święta, gdy kolejki na prom były ogromne.

- Mi się łezka w oku trochę kręci, bo przyzwyczaiłem się do promów. Zawsze można było wysiąść z auta, poczuć bryzę i obejrzeć nabrzeże. Ale trzeba przyznać, że będzie teraz dużo wygodniej i znacznie szybciej. Jest progres – usłyszeliśmy od 37-letniego Michała Stenzela, byłego mieszkańca miasta, który często odwiedza babcię, która wciąż mieszka w Świnoujściu. On też o budowie tunelu słyszał od urodzenia.

Przeprawa promowa na Warszewie w Świnoujściu

Przemeblowanie miasta

Prezes Świnoujskiej Organizacji Turystycznej Piotr Piwowarczyk powiedział mediom, że życie w mieście po otwarciu tunelu z pewnością będzie wyglądało inaczej. – Myślę, że to będzie całkowicie inny świat, szczególnie dla tych, którzy urodzili się z przeprawami promowymi i przez całe swoje życie z tych przepraw korzystali. Rytm miasta będzie pewnie całkowicie inaczej funkcjonował – stwierdził.

Dodał, że zdaniem jego i innych osób z branży turystycznej otwarcie tunelu to "wydarzenie na miarę nadania praw miejskich". – Jest to coś, co całkowicie przemebluje to nasze miasto, jestem pewny, że pozytywnie. Ja będę w bardzo niekomfortowej sytuacji, bo kwateruję na prawobrzeżu i zawsze kiedy jechałem na spotkanie, na które się spóźniałem, zrzucałem winę na prom. I wszyscy to rozumieli. Straciłem wymówkę, której używałem na swoją niefrasobliwość – żartował Piwowarczyk.

Przeprawa Centrum ma działać jeszcze do końca najbliższego weekendu. Przeprawa Warszów wciąż będzie działać, ale rzadziej – nie co 20 minut jak dotychczas, a co pół godziny. Szansa na darmowy rejs wciąż więc będzie.

Maszyna TBM, której nadano imię Wyspiarka, ma ponad 3000 ton, długości 105 m i 13,4 m średnicy

Wielu ojców sukcesu

Mówi się, że sukces ma wielu ojców, ale w tym przypadku rzeczywiście tak było. Od kilku tygodni Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość kłócą się, kto doprowadził do powstania tunelu. Prawda jest bardziej skomplikowana.

Tunelu nie byłoby oczywiście, gdyby usilnie nie zabiegał o niego Żmurkiewicz. On sam we wspomnianym już wywiadzie w Gazecie Wyborczej wskazuje inne osoby zaangażowane w lobbowanie projektu. Jednym z nich jest związany ze Świnoujściem i Pomorzem Zachodnim Joachim Brudziński, obecnie europoseł PiS. To on w 2007 roku przywiózł na wakacje do Świnoujścia Jarosława Kaczyńskiego, który zobaczył wówczas ogromne korki do przeprawy promowej.

– Miesiąc później podpisaliśmy trójporozumienie między ministrem transportu, GDDKiA i prezydentem miasta Świnoujście, określające zadania poszczególnych stron w ramach przyszłej inwestycji – wspomina Żmurkiewicz. W listopadzie 2007 roku z Ministerstwa Infrastruktury miasto otrzymało dwa miliony złotych na studium wykonalności tunelu i decyzję środowiskową.

Na kolejne kroki trzeba było czekać do 2014 roku. Wtedy to marszałek zachodniopomorski Olgierd Geblewicz z PO wsparł 85-procentową unijną dotacją powstanie wartego 5,6 mln zł programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), który był niezbędny do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i budowę tunelu. Nabór wniosków miał miejsce w 2015 roku – za rządów PO-PSL.

Drążenie pod Świną

Wniosek został zaakceptowany i Unia Europejska obiecała 85 proc. Inwestycji, a 15-procent musiało pokryć Świnoujście. Jak zaznacza Żmurkiewicz „nie byłoby to możliwe, gdyby nie podatki, jakie nam płaci Terminal LNG – chodzi o ok. 40 mln rocznie”. Przedstawiciele PiS chcieli miasto pozbawić tych zysków, ale znów wstawił się za inwestycją Brudziński, który w Świnoujściu uczęszczał za młodu do Zespołu Szkół Rybołówstwa Morskiego.

Budowę rozpoczęto w 2018 roku. Do drążenia pod ziemią użyto maszyny TBM wykonanej w Chinach. Tunel pod Świną to najdłuższa przeprawa podwodna w Polsce. Wraz z drogami dojazdowymi ma prawie 3,2 km długości, a sam odcinek wydrążony pod wodą to dokładnie 1483,8 m. W najgłębszym miejscu znajduje się około 38 metrów pod lustrem wody.

