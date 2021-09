Niepełnosprawnemu odmówiono sprzedaży biletu, bo chciał podróżować bez opiekuna. Pomogli policjanci

Kasjerka miała odmówić sprzedaży biletu niepełnosprawnemu, bo ten zamierzał jechać bez opiekuna, a na przesiadkę miał tylko pięć minut. Z pomocą mężczyźnie przyszli policjanci z Grudziądza (woj. kujawsko-pomorskie). Nie tylko pomogli pasażerowi kupić bilet, ale też asystowali mu przy wejściu do pociągu, a także zadbali o to, by nie został bez pomocy na kolejnych stacjach.