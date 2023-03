Pod psem załamał się lód, uratował go pasjonat morsowania. "Nie polecam innym, lepiej wezwać służby"

Ściągnął ubranie i ruszył psu na ratunek

Gdy dotarł do zwierzęcia, podholował je do brzegu i przekazał właścicielowi. Akcję ratowania widać na nagraniu.

Strażacy: skoro lód załamał się pod zwierzakiem, to na pewno załamie się pod człowiekiem

- Zachowanie tego pana świadczyło o tym, że on wie, co robi i wie czego się spodziewać w tym miejscu. Być może, jako mors, do tej wody, w tym miejscu, wchodził już wielokrotnie i wiedział, że to dno kształtuje się tak, a nie inaczej - mówi Maciej Dziubich z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sopocie.