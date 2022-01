Podczas rozładunku bananów w sklepach pracownicy znaleźli paczki z białym proszkiem. Nieoficjalnie: to kokaina

czytaj dalej

Alaksandr Łukaszenka ostrzegł Litwę, że jeśli "nie zechce przepuszczać białoruskich ładunków do swojego portu, to w ciągu kilku dni zostaną zrealizowane kroki w odpowiedzi". - Chcę, żeby Litwini to zrozumieli – powiedział przywódca w poniedziałek. Wspomniał również o Polsce, Łotwie i Ukrainie, mówiąc, że kraje te "muszą zrozumieć, że po prostu odpowiadamy na wyzwania".