Palmiarnia w parku Oliwskim. Rozpoczęła się wycinka zabytkowej palmy, drzewo miało 180 lat

Jak poinformował media Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta miasta Gdańsk do spraw inwestycji, w czwartek (2 grudnia) rozpoczął się proces usunięcia daktylowca z oliwskiej palmiarni. – Wiedzieliśmy, że palma uschnie. Stąd ta decyzja. Będziemy stopniowo metr po metrze ucinać daktylowca – przekazał Aleksandrowicz.

- Musieliśmy uzyskać zgody Pomorskiego Konserwatora Zabytków oraz prokuratury, która prowadzi postępowanie w sprawie tego, kto przyczynił się do obumarcia drzewa – podkreślił zastępca prezydenta.

Zamknięta palmiarnia

Otwarcie palmiarni planowane jest na wiosnę 2022 roku. Do tego czasu pozostanie zamknięta.

W akcji wycinania 180-letniej palmy daktylowej będzie uczestniczyć specjalistyczna ekipa alpinistyczna pod okiem naukowców. Następnie daktylowiec zostanie przekazany do Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie posłuży studentom jako materiał badawczy.

180-letni daktylowiec jest, a właściwie już był, największą atrakcją palmiarni w parku Oliwskim. Kilka lat temu informowaliśmy, że drzewo przerosło budynek, w którym stoi i miał on zostać powiększony. Przetargi jednak kończyły się fiaskiem w wyniku braku oferentów.

Remont zabił drzewo?

To przedłużający się remont palmiarni miał sprawić, że daktylowiec obumarł. Jeszcze w lipcu opiekujący się palmą naukowcy zaznaczali, że drzewo jest w złym stanie, ale wciąż wyrażali nadzieję na jego uratowanie. Roślina była nawożona i odżywiana specjalnymi sterydami. Niestety, nie przyniosło to efektu.

Śledztwo w sprawie palmy

"W 2015 roku zapowiedziałem, że jeśli drzewo zginie, złożę doniesienie do prokuratury, bo stanie się to w wyniku wieloletnich zaniedbań ze strony miasta. Teraz martwe drzewo idzie do wycięcia. Wspólnie z moją zastępczynią w Zarządzie Oliwy, mecenas Jolantą Urbaniak-Szwankowską, przygotowujemy pismo o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jednym z przepisów prawa, na który się powołamy będzie art. 187. KK"- napisał na Facebooku.