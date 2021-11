W wiacie śmietnikowej znaleźli ciało 60-latka, miał ranę ciętą szyi. "Przyczyną śmierci było wykrwawienie"

czytaj dalej

Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka z Lewicy złożyła w prokuraturze zawiadomienia w sprawie wypowiedzi Krzysztofa Kasprzaka z październikowej debaty w Sejmie nad projektem "Stop LGBT". Zarzuca Kasprzakowi nawoływanie do nienawiści i publiczne znieważenie grupy ludności. - To, co dzieje się dzisiaj, ten hejt, wymaga reakcji. Znam sytuacje pobicia osób LGBT, prześladowania, wiem do czego może prowadzić mowa nienawiści. To nie do pomyślenia w europejskim, demokratycznym kraju - stwierdziła.