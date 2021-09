"Podawały się za pracownice opieki społecznej", okradły starszą kobietę. Szuka ich policja

Do zdarzenia doszło we wtorek 24 sierpnia w jednym z bloków przy ulicy Starowiejskiej w Elblągu. - Kilka minut przed godziną 13 do drzwi mieszkania starszej pani zapukały dwie kobiety. Podały się za pracownice opieki społecznej i zaoferowały pomoc. Zanim pokrzywdzona zorientowała się, że to oszustki zdążyły ją okraść. Zabrały pięć tysięcy złotych oszczędności - przekazał nadkom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu.