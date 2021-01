Dramatyczny finał "kuligu". Nastolatki uderzyły w drzewo, jedna walczy o życie

Kulig ekstremalny

Do tyłu pojazdu szeregowo przyczepiono trzy worki, a na każdym usiadły dwie osoby. Na ostatnim siedziała 15-latka z 14-letnią koleżanką.

- Na zakręcie ostatnia para wypadła z drogi i uderzyła w drzewo. 15-letnia dziewczyna z ciężkimi obrażeniami głowy walczy o życie w szpitalu. Jej 14-letnia koleżanka również trafiła do szpitala. Ma złamaną rękę – relacjonuje Sawicki.

Apel o rozwagę

- Wystarczy chwila nieuwagi, ciut za duża prędkość i jakaś nierówność, kamień lub konar drzewa ukryty pod śniegiem, żeby doszło do tragedii, której można było uniknąć. Apelujemy o rozwagę i przypominamy, że w wielu przypadkach to my sami stanowimy o swoim bezpieczeństwie – dodaje przedstawiciel elbląskiej policji.