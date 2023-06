Dziwny styl kierowania przykuł uwagę policjantów. Kierujący doznał wstrząsu anafilaktycznego po użądleniu przez osy

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek 23 czerwca w Wielkim Komorsku (woj. kujawsko-pomorskie). Wszystko zaczęło się w miejscu, którego nikt nie mógłby się spodziewać. Osy ukryły się w pojemniku na używaną odzież. Zaatakowały, gdy mężczyzna, w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, otworzył go, by wyjąć z niego ubrania.