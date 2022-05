Największa flaga na najwyższej latarni morskiej nad Bałtykiem, pikniki i koncerty. Dzień Flagi w Polsce

Z okazji Dnia Flagi, przypadającego 2 maja, już po raz 9. na latarni morskiej w Świnoujściu (Zachodniopomorskie) zawisła największa flaga w Polsce. Ma 500 metrów kwadratowych i widać ją z odległości kilkunastu kilometrów. Święto flagi obchodzono również w innych miejscach w Polsce.

2 maja obchodzimy w Polsce Dzień Flagi. Z tej okazji w Świnoujściu przed południem na latarnię morską wciągnięto Biało-Czerwoną. W zeszłym roku flaga miała 640 metrów kwadratowych i pobiła rekord księgi Guinnessa w wielkości powiewającej flagi w barwach narodowych. Tym razem flaga jest mniejsza, ale nadal imponująca i największa w Polsce - 500 metrów kwadratowych.

Biało-czerwone barwy można zobaczyć między innymi z plaży, portu jachtowego, nabrzeża Władysława IV oraz na żywo w internecie.

O godzinie 20.36 flaga zostanie opuszczona.

"Polacy pod biało-czerwoną flagą zdali wspaniale egzamin z gościnności"

Obchody Dnia Flagi RP w Szczecinie odbyły się przy Pomniku Czynu Polaków. W wydarzeniu udział wzięli między innymi marszałek Senatu Tomasz Grodzki, przedstawiciele władz miasta oraz parlamentarzyści.

- Tegoroczne Święto Flagi jest szczególne, bo odbywa się w cieniu niczym nieusprawiedliwionej agresji na suwerenny, niepodległy kraj, którego jedyną przewiną jest to, że chce dostać się do rodziny wolnego świata - powiedział Grodzki nawiązując do walczącej z rosyjską agresją Ukrainy.

Podkreślał, że biało-czerwona flaga "jest symbolem dumnego narodu, jest symbolem naszej niepodległości". - Ale w tym roku pamiętajmy też o fladze niebiesko-żółtej, o fladze ukraińskiej, gdzie ten bohaterski naród, jak Dawid z Goliatem, stawia czoła imperialnemu najeźdźcy i wspieramy go na wszelkie możliwe sposoby - polityczne, finansowe, militarne – jako wolny świat, ponieważ tylko zwycięstwo nad imperium zła zapewni stabilność na naszej planecie – powiedział Grodzki.

Obchody Święta Flagi przy Pomniku Czynu Polaków na Jasnych Błoniach w Szczecinie PAP/Jerzy Muszyński

Nawiązując do wojny za wschodnią granicą zwrócił również uwagę na wsparcie jakie obywatele Ukrainy otrzymali od Polaków.

- Polacy pod biało-czerwoną flagą zdali wspaniale egzamin z gościnności, przyjmując matki, małe dzieci, uciekające przed wojną. To wzbudza podziw całego świata. Mamy okazję przekonywać się o tym na każdym kroku – powiedział Grodzki.

Dzień Flagi w Katowicach i w Kielcach

Poniedziałkowe uroczystości Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Katowicach rozpoczęło uroczyste podniesienie flagi narodowej przy katowickim pomniku Józefa Piłsudskiego, w pobliżu historycznego gmachu Sejmu Śląskiego, gdzie mieszczą się urzędy marszałkowski i wojewódzki.

- To, co dzieje się od dwóch-trzech miesięcy na Ukrainie pokazuje, jak ważny jest patriotyzm w społecznościach lokalnych. Do tego gorąco zachęcamy jako urząd marszałkowski i urząd wojewódzki (…). Myślę, że trzeba pokazywać patriotyzm, przywiązanie do biało-czerwonej. To wartość, która niesie dla nas dobrobyt, samostanowienie – powiedział marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

- Musimy też pamiętać o tych, którzy przelewali krew za naszą flagę na różnych frontach, w różnych okresach historii. Myślę, że ten szacunek jest bardzo ważny i cieszę się, że z roku na rok 2 maja jest coraz lepiej odbieranym świętem – dodał marszałek.

Do manifestowania w Dniu Flagi patriotycznych postaw wezwał także wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz.- Bardzo zachęcamy do tego, żeby zamieszczać (w mediach społecznościowych – red.) zdjęcia ze swoją piękną flagą. Przy swoich balkonach, mieszkaniach, blokach - po to, żeby pokazać, że jesteśmy patriotami, że jesteśmy Polakami. Dzisiaj to bardzo ważne, zwłaszcza w związku z tym, co dzieje się za wschodnią granicą – podkreślił wicewojewoda.

W tym dniu na Śląsku oddano też hołd powstańcom śląskim, w przeddzień 101. rocznicy wybuchu trzeciego powstania, które przesądziło o sposobie podziału Górnego Śląska między Polskę i Niemcy. Rocznica tego wydarzenia będzie obchodzona w regionie również we wtorek, wraz z uroczystościami narodowego święta Konstytucji 3 maja.

To coś więcej niż święto państwowe

W stolicy regionu świętokrzyskiego obchody Dnia Flagi RP rozpoczęły się od złożenia kwiatów przed pomnikiem poświęconym uczestnikom powstania listopadowego. W samo południe na kieleckim Rynku wciągnięto na maszt flagę państwową. - To coś więcej niż święto państwowe. Przychodząc tutaj państwo przyjęli zaproszenie na imieniny ojczyzny. Już wielu naszych wielkich mężów mówiło o Polsce jako o matce, o kimś bardzo drogim. Dlatego, będąc tutaj jesteśmy świadkami święta naszej Polski, biało-czerwonej – powiedział podczas uroczystości wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. Dodał, że "tak jak w domu bądźmy świadomi jednego, że matka może nam wiele wybaczyć, a my róbmy wszystko, aby jej nie zasmucać". Wojewoda świętokrzyski przekazał też pozdrowienia dla "matki Polki". Uroczystość zakończyła się pokazem musztry paradnej w wykonaniu uczniów klas mundurowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. O godz. 21 na rynku w Kielcach odbędzie się uroczysty capstrzyk.

Biało-czerwone barwy w Krakowie, Gdańsku i Białymstoku

W Krakowie, z okazji Dnia Flagi, na Małym Rynku zorganizowano piknik - postawiono stoiska z regionalnymi produktami, odbyły się występy artystyczne małopolskich zespołów i warsztaty dla dzieci.

- Wydarzenie ma pokazać, że razem świętujemy, pokazać Małopolskę, która jest barwna, fantastycznie smakuje – powiedział wojewoda małopolski Łukasz Kmita podczas inauguracji pikniku. - Tak smakuje małopolska Biało-Czerwona. Przyjdź po flagę- dodał.

Jak podkreślił wojewoda, warto być Polakiem i warto pamiętać o naszej małej ojczyźnie. Dodał, że biało-czerwone barwy powinny być przede wszystkim w naszych sercach.

W Gdańsku uroczyście podniesiono flagę na maszt na Górze Gradowej.

- Spotykamy się dziś z ważnej okazji, święta Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, dnia naszych barw narodowych, bieli i czerwieni. Flaga to, obok godła i hymnu, jeden z trzech najważniejszych naszych symboli narodowych. Jest symbolem naszego państwa, ale dla Polaków jest także czymś mistycznym. Wokół flagi gromadzimy się w chwilach triumfu, zwycięstw i radości. Wokół flagi gromadzimy się również w chwilach dla nas trudnych, podczas walk i wyzwań, których w naszej narodowej historii nie brakowało - mówił Piotr Borawski, wiceprezydent Gdańska.

Dodał, że flaga łączy Polaków i jest znakiem wspólnoty.

- Biel, która oznacza czystość i niepokalanie, czerwień, która oznacza odwagę i waleczność. Te barwy towarzyszą nam od stuleci, zostały uznane za barwy narodowe 3 maja 1792 roku. Święto Flagi zaś zostało uchwalone przez Sejm RP w 2004 roku. W ten dzień spotykamy się myśląc o ojczyźnie, o ich wielkich i skomplikowanych dziejach. Niech flaga łopocze nad naszym miastem, niech biało-czerwona dumnie łopocze nad Polską, oddajmy jej hołd - dodał Borawski.

Flaga to świadek dziejów

W Białymstoku uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12 przy pomniku Marszałka na Rynku Kościuszki. Podniesiono tam flagę oraz odegrano hymn.

- (Flaga -red.) to świadek naszych dziejów, zaś nasz szacunek oddawany tym wyjątkowym dla nas barwom jest szacunkiem dla narodowej historii. Przede wszystkim wyrazem hołdu dla wszystkich naszych poprzedników, którzy w cieniu tej właśnie flagi potrafili sprawić, że mimo licznych dziejowych burz, mimo stulecia w zaborczej niewoli i kolejnego stulecia w cieniu dwóch straszliwych totalitaryzmów, możemy dziś spotkać się u stóp tego masztu w kraju wolnym, suwerennym, demokratycznym - mówił Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Dzień Flagi

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to święto ustanowione przez Sejm w 2004 roku na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej. Ma ono propagować szacunek do polskiej flagi, wzmacniać wiedzę o polskich symbolach narodowych, a także promować postawy patriotyczne. Dzień Flagi ustanowiony został w samym środku tak zwanej majówki – pomiędzy Świętem Pracy oraz Świętem Konstytucji 3 Maja. Przypada 2 maja.

Tego samego dnia przypada również drugie święto - Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Wybór daty 2 maja nie był przypadkowy. Przede wszystkim chodziło o wykorzystanie dnia pomiędzy dwoma innymi świętami 1 i 3 maja, a także promocję przypadającego na ten sam dzień święta Polonii. Symboliczne znaczenie miał również fakt, że właśnie 2 maja 1945 roku polska flaga zawieszona została przez polskich żołnierzy na Reichstagu w zrujnowanym Berlinie.

Dzień Flagi obchodzi się przede wszystkim poprzez wywieszanie polskich barw narodowych. Dlatego tego dnia, a najczęściej przez całą majówkę, polskie flagi wywieszane są w oknach, na balkonach czy w ogrodach. To również dzień, w który organizowane są różne wydarzenia i manifestacje patriotyczne.

